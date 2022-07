Mondiaux d'athlétisme : Happio au pied du podium, deux chances de médaille(s) française(s) ce mercredi

Malgré le fait qu'il ait explosé son propre temps de référence et s'est aussi rapproché du record mythique de Stéphane Diagana, Wilfried Happio n'a pris que la 4e place d'une finale du 400 m haies de très haut niveau et remportée par le Brésilien Dos Santos. Trois autres médailles d'or ont été décernées et aucune n'est allée dans l'escarcelle américaine - pour le deuxième jour consécutif. Cependant les Américains continuent de dominer largement le classement des breloques. Ce mercredi dans la nuit, Mélina Robert-Michon et Alice Finot ont une chance d'enfin (!) ouvrir le compteur tricolore.