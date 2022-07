Mondiaux d'athlétisme : toujours pas de médaille mais beaucoup de Français au programme ce vendredi

Le score n'est toujours pas ouvert pour la délégation française à Eugene. Pas de médaille malgré deux finales disputées pour Melina Robert-Michon et Alice Finot. Toutes les deux 10e du lancer du disque et du 3000 m steeple. Ce vendredi dans la nuit, pas moins de six Français seront sur le pré. Tual et Robert - repêché miraculeux - en demie du 800 m masculin. Sur la même distance, Rénelle Lamotte disputera les séries chez les dames. Enfin, le trio Compaoré-Pontvianne-Hodebar tentera de briller sur le triple saut.