F1 : 1982, les destins tragiques de Pironi et Villeneuve rivaux chez Ferrari

Alors que le premier Grand Prix de F1 de la saison 2023 se dispute ce dimanche à Bahrein, Christophe Cessieux revient sur l'année 1982. Une saison marquée par une rivalité entre Gilles Villeneuve et Didier Pironi chez Ferrari. Une année émaillée aussi - et surtout - par des drames effroyables pour les deux hommes dont le destin a été scellé et lié à jamais...