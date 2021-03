F1 / Bahreïn : Hamilton vainqueur après un grand duel avec Verstappen

Champion du monde en titre, Lewis Hamilton a remporté ce dimanche le Grand Prix de Bahreïn, première manche de la saison de F1, après un duel fabuleux avec Max Verstappen jusque dans le dernier tour. Le Britannique devance donc la Red Bull du Néerlandais et son coéquipier Bottas. Les Alpine d'Alonso et Ocon n'ont pas fini la course.