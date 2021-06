F1 / Baku : Verstappen et Hamilton se crashent, Gasly 3e, Perez vainqueur

Un Grand Prix de Baku totalement fou ! Alors qu'il menait depuis le quasi-début de la course, Max Verstappen (Red Bull) subit une crevaison de son pneu arrière gauche et abandonne au 49e tour sur 51. Au restart, Lewis Hamilton (Mercedes) tire tout droit au premier virage alors qu'il reprenait la tête et permet ainsi à Pierre Gasly (Alpha Tauri) de monter sur le podium en compagnie de Sebastian Vettel (Aston Martin) et le vainqueur Sergio Perez (Red Bull). Poleman, Charles Leclerc (Ferrari) finit 4e.