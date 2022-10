F1 : Bartoli juge "utopique" la destitution de Verstappen de son titre en 2021

"Max Verstappen ne sera jamais destitué de son titre. C'est totalement utopique. Ce qui me dérange, ce sont les gens qui jouent avec le règlement pour arriver à leurs fins," lance Marion Bartoli dimanche dans les GG du Sport. Le paddock de la F1 soupçonne Red Bull d’avoir dépassé le plafond de 145 millions de dollars fixé l’an dernier dans le but d’améliorer la durabilité et d’uniformiser les règles du jeu. Red Bull pourrait être sanctionné et Verstappen… destitué.