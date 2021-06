F1 : Casque sur la tête, Gasly enchaîne crochets et roulettes sur Tsunoda

Petit moment de détente avant le Grand-Prix de Styrie de dimanche capté par l'écurie Alpha Tauri. On y voit les deux pilotes, le Français Pierre Gasly et le Japonais Yuki Tsunoda, tater le cuir aux abords du circuit. Grand fan du PSG et de Zinedine Zidane, Gasly, qui a été contraint d'abandonner au début de la course en raison d'un accrochage avec Charles Leclerc, a fait parler sa technique balle aux pieds.