F1 / Ferrari : Roy trouve "humiliant" le "manque de confiance" accordée à Leclerc

Jean-Luc Roy se penche sur la situation de Ferrari et pointe notamment sur les nombreuses erreurs stratégiques la Scuderia. Il met en cause le directeur de la gestion sportive Mattia Binotto et regrette le manque de confiance accordée au pilote monégasque Charles Leclerc.