F1 / GP d'Autriche : Seul au monde, Verstappen prend 32 points d'avance sur Hamilton

Vainqueur pour la troisième fois consécutive d'un Grand-Prix (4e victoire de l'année) devant 132.000 personnes, Max Verstappen (Red Bull) s'envole au classement des pilotes et creuse un écart encore un peu plus conséquent sur la légende Lewis Hamilton (Mercedes), seulement 4e à l'issue de l'épreuve autrichienne. Valtteri Bottas (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) complètent le podium. Le Français Pierre Gasly (Alpha Tauri), classé 6e sur la grille de départ, termine 9e. Retrouvez tous les classements Formule 1.