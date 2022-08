F1 / GP de Belgique : Verstappen écoeure la concurrence, Hamilton abandonne (résultats et classements)

14e et au fond de la grille en raison d'une pénalité moteur, Max Verstappen (Red Bull) a été royal et pris les commandes très rapidement, bien aidé sans doute par l'accrochage Hamilton (Mercedes) et Alonso (Alpine) dans les premiers virages du premier tour, incitant le Britannique à abandonner. Résultat, le Néerlandais s'envole au classement et profite de la nouvelle boulette de Ferrari pénalisant Charles Leclerc dans le dernier tour. À noter les présences dans le Top 10 de Pierre Gasly (Alpha Tauri, 9e) et Esteban Ocon (Alpine, 7e).