F1 - GP de Belgique : Verstappen seul au monde, Ocon dans les points (résultats & classements)

Après sa victoire hier sur la course sprint, Max Verstappen a remporté ce dimanche le Grand Prix de Belgique et signe sa 10e victoire de la saison. Parti en pole position, Charles Leclerc n'a pas réussi à tenir la cadence des deux Red Bull mais complète le podium. Au volant de sa Alpine, Esteban Ocon termine dans les points (8e). Pierre Gasly échoue lui de peu et finit 11e.