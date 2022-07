F1 / GP de France : Leclerc dans le mur, Verstappen gagne et prend le large, Hamilton 2e

Le circuit Paul-Ricard du Castellet, hôte du Grand Prix de France, accueillait peut-être sa dernière édition. Et Max Verstappen en a été le net vainqueur. Le pilote Red Bull a bien été aidé par l'accident de son concurrent Charles Leclerc (Ferrari) à la mi-course et devance finalement le duo Mercedes Lewis Hamilton-George Russell. Les locaux français Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly (Alpha Tauri) finissent respectivement 8e et 12e.