F1 / GP de France : Verstappen s'impose in extremis devant Hamilton

Le duel se poursuit entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le Néerlandais s'est imposé lors du GP de France au Castellet, en doublant le Britannique à un tour de l'arrivée. Le pilote Red Bull en profite pour reprendre la tête du classement. Côté français, pour leur course à domicile, Gasly termine 7e et Ocon 14e.