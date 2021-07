F1 / GP de Grande-Bretagne : Le contact Hamilton-Verstappen chamboule le classement des pilotes, le Britannique vainqueur

Dans un Grand-Prix marqué par le gros contact entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) dans le premier tour qui a engendré l'abandon de ce dernier, le Britannique, avec une pénalité de 10 secondes, a tiré son épingle du jeu et remporté la course au nez et à la barbe de Charles Leclerc (Ferrari) et son coéquipier Valtteri Bottas.