F1 / GP de Grande-Bretagne : Première victoire de Sainz au terme d'une course folle, Hamilton 3e (Résultats et classements)

Peut-être la course la plus folle de la saison, pour son côté dramatique avec le grave accident (sans gravité) entre Guanyu Zhou, George Russell et Alexander Albon au premier virage du premier tour, et son côté héroïque avec la première victoire en carrière de Carlos Sainz Jr. Avec sa voiture endommagée, Max Verstappen (7e) finit dans les points et garde une assise en haut du classement des pilotes, son coéquipier Sergio Perez termine 2e devant Lewis Hamilton. Charles Leclerc, qui a bataillé avec son collègue espagnol, termine à une honorable 4e place en raison de ses pneus usés et de la stratégie de Ferrari.