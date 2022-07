F1 - GP Hongrie : parti 10e, Verstappen s'impose et surclasse Leclerc au général, les classements

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen et Charles Leclerc. Le premier rafle tout et le second enchaîne les déceptions. Ce Grand Prix de Hongrie n'a pas dérogé à la règle avec le Néerlandais - parti 10e - qui s'adjuge un 8e succès cette saison. Et le pilote monégasque seulement 6e. Podium complété par les deux Mercedes qui reviennent fort ces dernières semaines. Au général, Leclerc est désormais relégué très loin derrière Verstappen.