F1 : "Leclerc ferait un magnifique champion du monde", encense Roy après sa victoire au GP d’Autriche

Parti en deuxième position derrière Verstappen, Charles Leclerc s'est imposé en patron sur les terres de Red Bull ce dimanche, malgré quelques frayeurs en fin de course. Après la course, notre spécialiste F1, Jean-Luc Roy a décrypté cette victoire et a encensé le pilote monégasque.