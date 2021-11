F1 : mis sous pression par Hamilton mais encore leader, Verstappen peut-il craquer mentalement ?

Après (encore une fois) une magnifique course sur le circuit d'Interlagos au Brésil, Lewis Hamilton est revenu à quatorze points de Max Verstappen. Une course au titre passionnante cette saison. 14 points d'écart entre le pilote néerlandais leader et son dauphin septuple champion du monde qui peut faire jouer son expérience dans ce sprint final. Et justement dans ce domaine, le jeune loup Verstappen peut-il craquer ? Réponse avec notre spéciale F1, Jean-Luc Roy.