F1 : Verstappen - Hamilton, un suspense haletant pour le titre... mais pas inédit

Les deux leaders du championnat du monde ne comptent que 8 points d'écart à deux GP de la fin de la saison. En 2016, Lewis Hamilton avait déjà raté le titre d'un souffle, échouant à 5 points de Nico Rosberg, son coéquipier chez Mercedes. Depuis la victoire à 25 points, l'écart entre le vainqueur et son dauphin a même été inférieur à deux reprises. Les deux fois entre Sebastian Vettel et Fernando Alonso. Et les deux fois avec un dénouement favorable à l'Allemand.