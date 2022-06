F1 : Verstappen s'impose à Bakou devant Perez, sale course pour Ferrari... les classements complets

Dans un Grand Prix d'Azerbaïdjan qui a décidément du mal à trouver un pilote capable de le dompter sur la durée (sixième vainqueur différent en six éditions), Max Verstappen a profité des défaillances des Ferrari de Leclerc et Sainz pour s'adjuger un cinquième succès cette saison devant son coéquipier, Sergio Perez. Grosses conséquences pour Ferrari devancé largement au classement des constructeurs. A noter la belle 5e place de Pierre Gasly. Retrouvez les classements complet à l'issue de cette huitième course de la saison.