F1 : Verstappen vainqueur à Imola, journée difficile pour Ferrari... les classements complets

Max Verstappen a fait le plein au Grand Prix d'Émilie-Romagne. En plus des huits points de la qualification sprint de ce samedi, le Néerlandais a remporté la course ce dimanche devant son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez. Avec en prime, le meilleur tour en course. La journée a été beaucoup plus compliquée pour Ferrari avec la 6e place de Leclerc et l'abandon de Sainz. Lando Norris (McLaren) s'offre un joli podium.