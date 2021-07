F1 - Grande-Bretagne : le mano a mano dingue entre Verstappen et Hamilton avec les commentaires RMC

Quel premier tour de folie entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne disputé à Silverstone. Partis aux deux premières places, les deux pilotes se sont livrés un mano a mano dingue. À chaque virage, le Britannique a tenté de doubler son adversaire. Avant de le percuter au tout début du deuxième tour et de provoquer son abandon. La course a été provisoirement suspendue, Hamilton a subi une pénalité de dix secondes. Revivez ce premier tour dantesque avec les commentaires RMC.