Formule 1 : "La hiérarchie peut vite changer", Ocon met la pression sur les Mercedes

"La hiérarchie peut vite changer. On fait du bon travail et on pourrait les doubler au développement."

Le pilote français Esteban Ocon (Alpine), invité de l'Intégrale Sport, ambitionne de bousculer Mercedes jusqu'au terme de la saison de Formule 1.