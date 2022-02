Formule 1 : Verstappen-Hamilton, déjà un duel tendu à l’aube de la nouvelle saison

La fin de saison houleuse et le sacre très contesté de Max Verstappen sont encore dans les mémoires. Alors que la nouvelle saison de F1 va débuter le 20 mars prochain avec le Grand Prix de Bahreïn, les pilotes se préparent avec les journées d’essais. Et il semblerait bien que le duel entre les duos Mercedes-Hamilton et Red Bull-Verstappen s’annonce extrêmement tendu avec une rivalité à son summum.