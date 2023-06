Moto GP : Bagnaia s'impose aux Pays-Bas, course catastrophique pour Quartararo et Zarco

Pecco Bagnaia est insatiable. L'Italien champion du monde en titre s'est adjugé le Grand Prix des Pays-Bas et accroit son avance au classement général. Pecco Bagnaia est insatiable. L'Italien champion du monde en titre s'est adjugé le Grand Prix des Pays-Bas et accroit son avance au classement général. Podium complété par Marco Bezzecchi et Aleix Espargaro après le déclassement de Brad Binder. Côté Français, énorme déception pour Johan Zarco et Fabio Quartararo impliqués dans une chute précocément et contraints à l'abandon. Prochain Grand Prix en Grande-Bretagne, le 6 août prochain...