MotoGP : Bagnaia triomphe en solo devant ses fans, Zarco sur le podium (résultat et classements)

Déjà vainqueur de la course sprint samedi et poleman ce dimanche, l'Italien Francesco Bagnaia, champion du monde en titre, a remporté en solo et sans jamais trembler le Grand Prix d'Italie, sixième manche du championnat du monde de MotoGP, le circuit du Mugello. Il a devancé l'Espagnol Jorge Martin et le Français Johann Zarco qui signe un nouveau podium. Déception pour Fabio Quartararo, seulement 11e de la course.