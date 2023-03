Moto GP : carton plein de Bagnaia, déception pour Quartararo, Zarco au pied du podium... tableaux et classements

Week-end inaugural parfait pour Francesco Bagnaia, champion du monde en titre et grand favori à sa propre succession. En plus des 12 points glanés sur la première course sprint de l'histoire, l'Italien s'est imposé devant Maverick Vinales et Marco Bezzecchi. Auteur d'une fin de course splendide, Johann Zarco termine 4e. Fabio Quartararo lui repart très déçu de Portimao. Parti 10e, il doit se contenter de la 8e place d'une course marquée par six abandons.