Moto GP : carton plein pour Martin qui résiste à Bagnaia en Allemagne, nouveau podium pour Zarco

Dans un Grand Prix d'Allemagne où Fabio Quartararo a une nouvelle fois raté son week-end (13e seulement), Johan Zarco a encore arraché un podium et se classe 4e au général. Devancé notamment par Jorge Martin et Francesco Bagnaia. L'Espagnol s'est rapproché du leader italien au terme d'un week-end où il aura pris tous les points en course sprint et course (37).