MotoGP / Catalogne : Comment Quartararo s'est retrouvé torse nu à 300km/h en course

Parti en pole, Fabio Quartararo a connu un GP de Catalogne très mouvementé. Le pilote français a perdu son plastron en course et s'est retrouvé torse nu à 3 tours de la fin. Il a d'ailleurs été sanctionné et a perdu des places au classement final de la course.