Moto GP : Espargaro domine, Zarco confirme, Bagnaia à l’hôpital après une chute… Résultats et classements

Une grosse frayeur est venue gâcher la fête à Barcelone, Bagnaia a été emmené à l’hôpital à la suite d’une grosse chute dès le premier virage du Grand Prix de Catalogne. Par la suite Espargaro s’impose devant son coéquipier Vinales et quant à eux Zarco et Quartararo terminent respectivement 4e et 7e.