Moto GP : Espargaro s'impose, Bagnaia accroit son avance, Zarco s'accroche... les tableaux

C'était sans doute le Grand Prix le plus animé de la saison. Et il a consacré Aleix Espargaro sur sa Aprilia Racing. L'Espagnol s'offre sa deuxième victoire en carrière et devant le solide leader au classement général, Francesco Bagnaia. Parti dernier, Fabio Quartararo finit 15e alors qu'il était entré dans le top 10. Johan Zarco limite les dégâts et reste accroché au top 5...