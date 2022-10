Moto GP : Quartararo 17e en Thaïlande... Bagnaia n'est plus qu'à deux points au général !

Les semaines se suivent et les déceptions se succèdent pour Fabio Quartararo seulement 17e du Grand Prix de Thaïlande remporté par Miguel Oliveira. Francesco Bagnaia 3e n'est plus qu'à deux unités du Français champion du monde en titre... à trois courses de la fin. Suspense totalement relancé dans la course au championnat du monde.