Moto GP : Bagnaia s'impose aux Pays-bas, journée cauchemardesque pour Quartararo

Avant une trêve d'un peu plus d'un mois, les pilotes se retrouvaient sur le circuit d'Assen pour en découdre une dernière fois. Malheureusement pour lui, Fabio Quartararo n'a pas terminé la course. Et perd des plumes au championnat du monde au profit d'Aleix Espargaro - impliqué dans l'une des chutes avec le Français - auteur d'une fin de course sublime.