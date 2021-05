Moto GP : encore un doublé français sur le podium mais Miller s'impose au Mans

Dans une course rythmée et à rebondissements, Jack Miller s'est imposé sur le circuit du Mans lors de la 5e étape du championnat du monde de Moto GP. Derrière l'Australien, J. Zarco et F. Quartararo complètent le podium. Le troisième de la course en profite pour reprendre la tête du classement général.