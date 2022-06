ASVEL - Monaco : canicule sur la France... TJ Parker et Lacombe redoutent la fournaise de l'Astroballe

La finale de Betclic Elite entre l'ASVEL et Monaco débute avec deux rencontres à l'Astroballe (ce mercredi et ce vendredi). Deux matches disputés avec une température extérieure qui devrait être caniculaire. Et transformer l'Astroballe en véritable fournaise. Ce qui préoccupe évidemment le coach et l'arrère villeurbannais, TJ Parket et Paul Lacombe.