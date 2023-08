Basket : Batum approuve la pique de Collet à Okobo (et salue sa réaction d'orgueil)

Après le couac monumental, il fallait une réaction face au Liban. Déjà éliminée de la suite de la Coupe du monde, l'équipe de France s'est imposée difficilement face au Liban (85-79). La première période a été compliquée et une séquence diffusée sur les réseaux sociaux en a été en quelque sorte le reflet. Dans cette vidéo, Vincent Collet prend à partie Élie Okobo sur son implication (ou non implication). A l'orgueil le meneur a répondu en seconde période (12 points, 3 passes, 1 rebond). Et c'était bien là l'essentiel pour lui et Nicolas Batum. Le capitaine des Bleus approuve cette pique adressée dans le but de "challenger" le joueur de Monaco.