Basket (F) : après l'ère Garnier, place "au vent de fraîcheur" Toupane chez les Bleues !

Après huit années à la tête des Bleues, l'objectif était de casser la dynamique, bouger les lignes sans pour autant renier les ex-méthodes. Tels étaient les objectifs de la Fédération française de basket en nommant Jean-Aimé Toupane (63 ans) en lieu et place de Valérie Garnier. Nouveau coach, nouveau staff, nouvelle identité - sans doute plus défensive - et nouvelles méthodes. Le premier test est déjà ce jeudi pour les Françaises. Ce sera face à l'Ukraine pour le compte des qualifications de l'Eurobasket 2023.