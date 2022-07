Basket / France : Gobert-Embiid dans la lignée des meilleurs duos d'intérieurs de l'histoire ?

C'est officiel, le pivot des Sixers Joël Embiid a obtenu sa naturalisation française et peut désormais postuler à une place chez les Bleus. Il pourrait former avec Rudy Gobert un duo intérieur totalement effrayant. Retour sur les meilleurs duos dans la raquette par nation dans l'histoire et il y a du beau monde au programme : LeBron-Howard pour la Team USA de 2008 (sans compter la paire Barkley-Ewing de la Dream Team 1992), Scola-Oberto pour l'Argentine, Varejao-Nenê pour le Brésil ou encore les frères Pau et Marc Gasol pour l'Espagne.