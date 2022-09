Basket : "Heurtel n'a pas une énorme attache avec la France" juge Brun

Via un document qui ressemble plus à un contrat moral qu'autre chose, la FFBB n'a pas souhaité que des joueurs français s'engagent avec des clubs russes ou biélorusses. Chacun se fera un avis sur cette disposition mais Thomas Heurtel s'en est affranchi pour signer au Zenit. Il se prive donc - sauf retournement de situation - de la Coupe du monde 2023 et probablement des JO 2024. Un comportement qui n'étonne pas vraiment Stephen Brun. Même s'il n'accable pas le joueur passé par le Barça et le Real.