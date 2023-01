Basket : La NBA de retour à Paris 20 ans après, avec un choc historique entre Chicago et Détroit

La date est tout à fait symbolique. Voir la NBA revenir à Paris en 2023, 20 ans tout pile après le passage de Tony Parker et sa bande des San Antonio Spurs dans la capitale, va sûrement rappeler des souvenirs aux plus nostalgiques. Et permettre de mesurer le chemin parcouru en l’espace de deux décennies.