Basket : Moscato contre le retrait du 9 de Tony Parker en équipe de France

Le numéro 9 de Tony Parker va être retiré en équipe de France, à l'image de ce qui est fait aux Etats-Unis en club et pour le Hall of Fame. Une démarche contre laquelle Vincent Moscato peste. Il estime que cela appartient à la culture américaine et que la France doit faire différemment.