Basket - Wembanyama : "Soyons fiers d'avoir un tel talent" clame Brun

"Pourquoi en France on a toujours tendance à être frileux quand on a un gamin qui est précoce ? Soyons fiers d'avoir un tel talent."

Stephen Brun estime que le phénomène Victor Wembanyama est déjà une star du basket et que la France doit en être fière.