Coupe du monde (F) : deux Maliennes en viennent aux mains après une nouvelle défaite

Est-ce que c'était à cause d'une nouvelle défaite - la quatrième en quatre rencontres - que Salimatou Kourouma et Kamite Elizabeth Dabou en sont venues aux mains ? Difficile à dire mais la tension est prégnante au sein d'une sélection qui est déjà éliminée de la course aux quarts. Et voudra éviter le zéro pointé face au Canada... premier de sa poule.