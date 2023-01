Du foot au basket, comment Alonzo met son expérience au service des Sharks d'Antibes ?

Ancien gardien de but du PSG et de l'OM, Jérôme Alonzo est avant tout un amoureux du basket et du club d'Antibes dont il est devenu vice-président en 2020 alors que le club azuréen vise la montée dans l'élite.