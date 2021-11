Equipe de France (basket) : "En tant que joueurs, on subit la situation" déplore Lacombe face au conflit FIBA-Euroleague

Libéré par son club pour rejoindre les Bleus à l'occasion des deux matchs contre le Monténégro et la Hongrie, Paul Lacombe va cependant manquer le choc franco-français d'Euroleague entre Monaco et l'ASVEL ce vendredi à cause d'un conflit lattent entre la FIBA et les organisateurs de la principale compétition européenne de club qui refuse de s'interrompre lors des fenêtres internationales de qualification.