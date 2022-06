Équipe de France basket : Poirier évoque la possible arrivée d'Embiid (Basket Time)

Extrait de l'épisode 103 : Un agenda chargé pour l'Équipe de France ! Avec Frank Ntilikina, Vincent Poirier et Boris Diaw !

Vincent Poirier était l'invité exceptionnel du podcast Basket Time, avec Frank Ntilikina et Boris Diaw. Le pivot a notamment évoqué la possible arrivée de Joël Embiid chez les Bleus...