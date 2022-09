Espagne 88-76 France : "C’est la victoire de la maturité", reconnaît Collet

Opposée à l'Espagne en finale de l'Eurobasket ce dimanche, l'équipe de France a été logiquement battue (88-76). Et en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Vincent Collet a reconnu que l’Espagne a tout simplement été plus forte et plus « mature ».