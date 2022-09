EuroBasket / France-Italie : Les Bleus sont-ils vraiment favoris ? (podcast Basket Time)

L'équipe de France de basket s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'EuroBasket 2022 après un match à rebondissements face à la Turquie. Avec une prolongation dans les jambes et grâce à un Rudy Gobert impressionnant, les hommes de Vincent Collet doivent-ils être encore plus confiants ou inquiets ? En quarts de finale, les Bleus sont-ils vraiment favoris face à l'Italie ? L'équipe de Basket Time en débat avec Pierre Dorian, Stephen Brun, Frédéric Weis et Arnaud Valadon.