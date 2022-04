Exclu 7/7, le Twitch RMC Sport : Pippen se confie sur sa relation tendue avec Jordan

Invité exceptionnel dans le 7/7, la quotidienne Twitch de RMC Sport : Scottie Pippen, sextuple champion NBA avec les Chicago Bulls en compagnie de Michael Jordan. L'ailier qui a inspiré une génération de basketteurs à travers le monde s'est confié à l'occasion de la sortie de son livre "Unguarded", un ouvrage pour répondre aux critiques qui lui avaient été formulées après la diffusion de la série à succès "The Last Dance" (série centrée sur le succès des Bulls des années 80 et surtout 90).