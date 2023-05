Finales NBA : Brun prédit une finale à sens unique entre les Nuggets et le Heat

Malgré son statut de 8e et d'équipe sortie avec pas mal de frayeurs du play-in, le Heat est bien champion de la Conférence Est et s'opposera aux Nuggets de Denver en finales NBA. Un rendez-vous inédit puisque la franchise du Colorado n'était jamais parvenue à se hisser aussi loin en 47 ans d'existence. Stephen Brun ne voit pas beaucoup de suspense dans cet affrontement. Et estime que beaucoup d'éléments font penser à une victoire facile des coéquipiers de Nikola Jokic.